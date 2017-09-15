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Президент Южной Кореи подписал указ о выполнении новых санкций СБ ООН в отношении КНДР

Международная панорама
15 сентября, 6:32 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 15, сентября. /ТАСС

Южнокорейский лидер предупредил членов Совета, что Пхеньян в ближайшее время может осуществить новые военные провокации

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СЕУЛ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подписал указ об исполнении резолюции Совета Безопасности ООН 2375, вводящей новые санкции в отношении КНДР. Об этом сообщил журналистам официальный представитель лидера страны Пак Су Хён по итогам прошедшего в пятницу в Сеуле заседания Совета национальной безопасности.

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"Приказ был подписан на заседании после того, как Северная Корея сегодня осуществила пуск баллистической ракеты", - подчеркнул он, напомнив, что 3 сентября Пхеньян провел испытание термоядерной бомбы.

Мун Чжэ Ин также проинструктировал правительство активизировать дипломатическую работу с международным сообществом с целью заставить Пхеньян отказаться от ракетно-ядерных разработок.

Южнокорейский лидер в ходе встречи предупредил членов Совета нацбезопасности, что КНДР в ближайшее время может осуществить новые военные провокации и отдал приказ военным совместно с США подготовить "эффективные и жесткие меры сдерживания" КНДР. По его словам, КНДР может прибегнуть к новым видам провокаций, включая применение биологического оружия, а также вооружений, в основе которых лежит принцип электромагнитного импульса.

Пак Су Хён также сообщил журналистам, что военные Республики Корея засекли подготовку КНДР к ракетному пуску сегодня утром и сразу же доложили об этом президенту. Мун Чжэ Ин в свою очередь приказал в случае его осуществления провести ответные запуски.

В ходе заседания Совбеза его участники осудили действия Пхеньяна, согласившись, что новые провокации лишь углубят его международную изоляцию.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Мун Чжэ Ин
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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