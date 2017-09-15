Президент Южной Кореи подписал указ о выполнении новых санкций СБ ООН в отношении КНДР

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СЕУЛ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подписал указ об исполнении резолюции Совета Безопасности ООН 2375, вводящей новые санкции в отношении КНДР. Об этом сообщил журналистам официальный представитель лидера страны Пак Су Хён по итогам прошедшего в пятницу в Сеуле заседания Совета национальной безопасности.
"Приказ был подписан на заседании после того, как Северная Корея сегодня осуществила пуск баллистической ракеты", - подчеркнул он, напомнив, что 3 сентября Пхеньян провел испытание термоядерной бомбы.
Мун Чжэ Ин также проинструктировал правительство активизировать дипломатическую работу с международным сообществом с целью заставить Пхеньян отказаться от ракетно-ядерных разработок.
Южнокорейский лидер в ходе встречи предупредил членов Совета нацбезопасности, что КНДР в ближайшее время может осуществить новые военные провокации и отдал приказ военным совместно с США подготовить "эффективные и жесткие меры сдерживания" КНДР. По его словам, КНДР может прибегнуть к новым видам провокаций, включая применение биологического оружия, а также вооружений, в основе которых лежит принцип электромагнитного импульса.
Пак Су Хён также сообщил журналистам, что военные Республики Корея засекли подготовку КНДР к ракетному пуску сегодня утром и сразу же доложили об этом президенту. Мун Чжэ Ин в свою очередь приказал в случае его осуществления провести ответные запуски.
В ходе заседания Совбеза его участники осудили действия Пхеньяна, согласившись, что новые провокации лишь углубят его международную изоляцию.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.