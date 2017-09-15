В Киргизии суд не допустил к участию в выборах двух кандидатов в президенты

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БИШКЕК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Коллегия Верховного суда Киргизии одобрила решение нижестоящей инстанции и не допустила к участию в президентских выборах кандидатов Ахматбека Келдибекова и Исхака Масалиева. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в канцелярии суда.
"Решение нижестоящей инстанции поддержано в связи с тем, что Келдибеков имеет непогашенную судимость, а Масалиев предоставил подписи избирателей в свою поддержку с нарушением требований избирательного законодательства", - пояснили в суде. Ранее по этим причинам обоим кандидатам ЦИК в республике отказала в регистрации, однако они попытались оспорить это решение в судебных инстанциях.
Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября нынешнего года. На этот пост претендуют 13 человек, которые собрали каждый по 30 и более тысяч подписей граждан в свою поддержку, внесли избирательный залог и успешно прошли тест на знание киргизского языка, продемонстрировав уровень "выше среднего". Пятеро зарегистрированных кандидатов выдвинуты политическими партиями, остальные - самовыдвиженцы.
Первоначально заявления в ЦИК о выдвижении подали 59 человек, однако 46 из них потом либо отказались баллотироваться, либо не были допущены к выборам за невыполнение требований избирательного законодательства.
Действующий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на этот раз не имеет права выставлять свою кандидатуру, поскольку закон запрещает гражданам занимать данную должность более одного шестилетнего срока. В случае если ни один из претендентов 15 октября не наберет более половины голосов избирателей, в стране объявят второй тур. В него пройдут занявшие первые два места кандидаты.