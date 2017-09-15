Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Киргизии суд не допустил к участию в выборах двух кандидатов в президенты

Международная панорама
15 сентября, 9:42 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

Речь идет об Ахматбеке Келдибекове, который имеет непогашенную судимость, и Исхаке Масалиеве, который предоставил подписи избирателей с нарушением требований законодательства

Поделиться
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Коллегия Верховного суда Киргизии одобрила решение нижестоящей инстанции и не допустила к участию в президентских выборах кандидатов Ахматбека Келдибекова и Исхака Масалиева. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в канцелярии суда.

"Решение нижестоящей инстанции поддержано в связи с тем, что Келдибеков имеет непогашенную судимость, а Масалиев предоставил подписи избирателей в свою поддержку с нарушением требований избирательного законодательства", - пояснили в суде. Ранее по этим причинам обоим кандидатам ЦИК в республике отказала в регистрации, однако они попытались оспорить это решение в судебных инстанциях.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября нынешнего года. На этот пост претендуют 13 человек, которые собрали каждый по 30 и более тысяч подписей граждан в свою поддержку, внесли избирательный залог и успешно прошли тест на знание киргизского языка, продемонстрировав уровень "выше среднего". Пятеро зарегистрированных кандидатов выдвинуты политическими партиями, остальные - самовыдвиженцы.

Первоначально заявления в ЦИК о выдвижении подали 59 человек, однако 46 из них потом либо отказались баллотироваться, либо не были допущены к выборам за невыполнение требований избирательного законодательства.

Действующий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на этот раз не имеет права выставлять свою кандидатуру, поскольку закон запрещает гражданам занимать данную должность более одного шестилетнего срока. В случае если ни один из претендентов 15 октября не наберет более половины голосов избирателей, в стране объявят второй тур. В него пройдут занявшие первые два места кандидаты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
Страны
Киргизия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде-2018
2
Власти Москвы объяснили ситуацию с парковками для сотрудников американских дипмиссий
3
Шестилетний российский ребенок скончался в Норвегии в результате врачебной ошибки
4
У замначальника полиции Красноярского края прошли обыски
5
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компании
6
Шеф-редактор журнала Focus выразил сожаление в связи с некорректной формулировкой о Путине
7
КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама