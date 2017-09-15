Sky: взрывное устройство в лондонском метро сдетонировало не полностью

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Взрывное устройство, сработавшее в лондонском метро на станции Parsons Green, сдетонировало не полностью. Об этом в пятницу сообщил телеканал Sky News со ссылкой на Скотленд-Ярд.

Взрыв в вагоне поезда на станции Parsons Green произошел в 08:20 местного времени (10:20 мск). Очевидцы сообщили о нескольких пострадавших в результате детонации и последующего возгорания, которые произошли в белом ведре, перевозимом в вагоне поезда. Со слов свидетелей, мощность взрыва была небольшой.

По данным лондонской службы скорой помощи, в результате инцидента госпитализированы 18 человек. Газета Daily Star сообщила, что полицейскими была обнаружена вторая бомба.

Полиция Лондона объявила произошедший инцидент терактом. Его расследованием теперь занимается контртерористическое подразделение Скотленд-Ярда.