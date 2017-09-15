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После взрыва в лондонском метро госпитализировали 18 человек

Международная панорама
15 сентября, 13:29 дата обновления: 15 сентября, 14:11 UTC+3

Как сообщили медики, в результате ЧП серьезно никто не пострадал

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 сентября. Лондонская служба скорой помощи сообщила о госпитализации 18 человек после теракта в столичной подземке. Соответствующее заявление служба разместила в Twitter.

"Можем подтвердить, что мы направили 18 пациентов в госпиталь после инцидента на станции метро Parsons Green", - говорится в документе. Медики отмечают, что в результате взрыва никто серьезно не пострадал, полученные травмы не представляют опасности для жизни.


"Вызов поступил в 08:20 (10:20 по мск - прим. ТАСС), первая скорая помощь прибыла на место спустя пять минут. На место направлены ресурсы, включая бригады скорой помощи и группу реагирования при чрезвычайных ситуациях", - отмечается в заявлении.

По предварительной информации, взрыв неустановленного предмета произошел в вагоне, в результате чего несколько человек получили ожоги. После этого, по свидетельству очевидцев, началась паника и давка. 

Мэр Лондона Садик Хан призвал жителей британской столицы сохранять спокойствие и бдительность после теракта.

"Я призываю всех лондонцев сохранять спокойствие и оставаться бдительными", - написал он в пятницу на своей странице в Facebook. Мэр посоветовал горожанам проверить информацию о работе общественного транспорта, прежде чем ехать куда-либо.

"Наш город полностью осуждает отвратительных личностей, которые пытаются использовать террор, чтобы навредить нам и разрушить наш образ жизни. Лондон неоднократно доказал, что мы никогда не будем запуганы и побеждены терроризмом", - добавил он.

 
 
 
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Взрыв в лондонском метро
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