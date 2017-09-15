После взрыва в лондонском метро госпитализировали 18 человек

ТАСС, 15 сентября. Лондонская служба скорой помощи сообщила о госпитализации 18 человек после теракта в столичной подземке. Соответствующее заявление служба разместила в Twitter.

"Можем подтвердить, что мы направили 18 пациентов в госпиталь после инцидента на станции метро Parsons Green", - говорится в документе. Медики отмечают, что в результате взрыва никто серьезно не пострадал, полученные травмы не представляют опасности для жизни.

We have taken 18 patients to a number of London hospitals. None are thought to be in a serious or life-threatening condition #ParsonsGreen pic.twitter.com/3B13JznAqZ — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 15 September 2017



"Вызов поступил в 08:20 (10:20 по мск - прим. ТАСС), первая скорая помощь прибыла на место спустя пять минут. На место направлены ресурсы, включая бригады скорой помощи и группу реагирования при чрезвычайных ситуациях", - отмечается в заявлении.

По предварительной информации, взрыв неустановленного предмета произошел в вагоне, в результате чего несколько человек получили ожоги. После этого, по свидетельству очевидцев, началась паника и давка.