После взрыва в лондонском метро госпитализировали 18 человек

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ТАСС, 15 сентября. Лондонская служба скорой помощи сообщила о госпитализации 18 человек после теракта в столичной подземке. Соответствующее заявление служба разместила в Twitter.
"Можем подтвердить, что мы направили 18 пациентов в госпиталь после инцидента на станции метро Parsons Green", - говорится в документе. Медики отмечают, что в результате взрыва никто серьезно не пострадал, полученные травмы не представляют опасности для жизни.
We have taken 18 patients to a number of London hospitals. None are thought to be in a serious or life-threatening condition #ParsonsGreen pic.twitter.com/3B13JznAqZ— London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 15 September 2017
"Вызов поступил в 08:20 (10:20 по мск - прим. ТАСС), первая скорая помощь прибыла на место спустя пять минут. На место направлены ресурсы, включая бригады скорой помощи и группу реагирования при чрезвычайных ситуациях", - отмечается в заявлении.
По предварительной информации, взрыв неустановленного предмета произошел в вагоне, в результате чего несколько человек получили ожоги. После этого, по свидетельству очевидцев, началась паника и давка.
Мэр Лондона Садик Хан призвал жителей британской столицы сохранять спокойствие и бдительность после теракта.
"Я призываю всех лондонцев сохранять спокойствие и оставаться бдительными", - написал он в пятницу на своей странице в Facebook. Мэр посоветовал горожанам проверить информацию о работе общественного транспорта, прежде чем ехать куда-либо.
"Наш город полностью осуждает отвратительных личностей, которые пытаются использовать террор, чтобы навредить нам и разрушить наш образ жизни. Лондон неоднократно доказал, что мы никогда не будем запуганы и побеждены терроризмом", - добавил он.