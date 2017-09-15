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Сработавшее в лондонском метро взрывное устройство было самодельным

Международная панорама
15 сентября, 14:03 UTC+3

Об этом сообщили в полиции британской столицы

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ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Взрыв в лондонском метро на станции Parsons Green произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства. Об этом в пятницу сообщил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули.

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