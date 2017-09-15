Источник: страны-гаранты приняли в Астане четыре документа по зонам деэскалации в Сирии

АСТАНА, 15 сентября. /ТАСС/. Страны-гаранты (Россия, Турция, Иран) приняли на встрече по Сирии в Астане совместное заявление и четыре документа по зонам деэскалации. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам.

"Принято совместное заявление и четыре документа, которые включают мандат на размещение в зонах деэскалации, правила применения военной силы, порядок несения службы на КПП, положение о совместном координационном центре", - сказал собеседник.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама. Нынешний, ставший шестым по счету, раунд переговоров по Сирии в Астане прошел 14-15 сентября.