Мадрид принял новые меры по контролю за расходами в Каталонии

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МАДРИД 15 сентября. /ТАСС/. Правительство Испании решило принять новые меры по контролю за расходами в Каталонии. Об этом в пятницу заявил министр финансов и по делам госслужащих Кристобаль Монторо.
"Мы приняли серию соглашений, которые устанавливают инновационную систему по контролю за расходами [в Каталонии]", - отметил глава ведомства. По его словам, данная мера должна гарантировать, что средства не будут выделяться на незаконную деятельность.
Накануне каталонские власти уведомили Мадрид, что не будут отчитываться о своих еженедельных расходах.
6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме о независимости, который, с точки зрения Мадрида, является незаконным. Затем был подписан указ о проведении плебисцита 1 октября. Кроме того, каталонская палата утвердила закон, который будет регулировать выход из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.
Власти страны уже обжаловали решения сепаратистов в Конституционном суде. Несмотря на это, региональные власти утверждают, что плебисцит состоится. Мадрид настаивает на обратном.