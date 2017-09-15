Мадрид принял новые меры по контролю за расходами в Каталонии

МАДРИД 15 сентября. /ТАСС/. Правительство Испании решило принять новые меры по контролю за расходами в Каталонии. Об этом в пятницу заявил министр финансов и по делам госслужащих Кристобаль Монторо.

"Мы приняли серию соглашений, которые устанавливают инновационную систему по контролю за расходами [в Каталонии]", - отметил глава ведомства. По его словам, данная мера должна гарантировать, что средства не будут выделяться на незаконную деятельность.

Накануне каталонские власти уведомили Мадрид, что не будут отчитываться о своих еженедельных расходах.

6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме о независимости, который, с точки зрения Мадрида, является незаконным. Затем был подписан указ о проведении плебисцита 1 октября. Кроме того, каталонская палата утвердила закон, который будет регулировать выход из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

Власти страны уже обжаловали решения сепаратистов в Конституционном суде. Несмотря на это, региональные власти утверждают, что плебисцит состоится. Мадрид настаивает на обратном.