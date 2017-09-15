Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Турции не исключил введения санкций в отношении Иракского Курдистана

Международная панорама
15 сентября, 15:43 UTC+3 ТАСС

По словам турецкого премьер-министра Бинали Йылдырыма, "мы не приемлем никакой шаг, который нарушит федеративную структуру Ирака"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 сентября. Турция выработала четкий план реагирования на случай принятия решения о независимости на референдуме в Иракском Курдистане. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, чьи высказывания передал в прямом эфире телеканал NTV.

"Мы не хотим вводить никакие санкции. Однако если все же это произойдет [Иракский Курдистан на голосовании одобрит предложение о независимости], то пусть они знают, что у нас выработан четкий подробный план реакции на это", - сказал премьер. Таким образом он прокомментировал прямой вопрос о том, будет ли Анкара применять санкции в отношении Эрбиля.

"Руководство Иракского Курдистана приняло категорически неверное решение провести референдум о независимости. Багдад против этого, Иран, Турция, США против, как и многие другие страны. Мы не приемлем никакой шаг, который нарушит федеративную структуру Ирака. Думаю, что ООН будет противодействовать [в случае решения о независимости], и мы увидим реакцию этой организации", - сказал Йылдырым.

Турецкий премьер "по-дружески призвал главу Иракского Курдистана Масуда Барзани исправить допущенную ошибку", в противном случае действия Эрбиля "создадут еще больше трудностей в регионе, что будет несправедливостью в отношении региона, где и так много проблем".

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района (КАР), который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. КАР является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.

Барзани объявил о планах провести референдум о независимости 25 сентября, против чего резко выступил Багдад, назвав односторонний шаг противоречащим конституции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Йылдырым, Бинали
Страны
США Иран Ирак Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Достойный фильм без кощунств": отзывы кинодеятелей на фильм "Матильда"
2
Трамп раскритиковал британские власти после теракта в Лондоне
3
Станция Cassini вошла в атмосферу Сатурна и прекратила свое существование
4
На востоке Москвы в пруду тонет лось
5
Футболист "Краснодара" Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков
6
Песков: Россия не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса
7
Титановые реки, скрытые океаны, шипастые кольца и другие открытия Cassini
Темы дня
Новости партнеров
Реклама