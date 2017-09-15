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Суд Львова не нашел судей для рассмотрения дела о пересечении Саакашвили границы Украины

Международная панорама
15 сентября, 15:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, сентября. /ТАСС

По данным издания "Страна", такая ситуация связана с тем, что из-за судебной реформы в данном суде осталось всего двое судей, один из которых находится в отпуске, а у второго истек срок полномочий

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КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Мостиский районный суд Львовской области, куда был направлен административный протокол о незаконном пересечении польско-украинской границы экс-губернатором Одесской области и бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, не нашел судей для рассмотрения дела. Об этом свидетельствует отчет об автоматическом распределении дел суда, который оказался в распоряжении издания "Страна".

Как пояснили в издании, такая ситуация связана с тем, что из-за судебной реформы в данном суде осталось всего двое судей - Юрий Кичак и Юрий Билоус. Причем у Кичака уже истек 5-летний срок полномочий, а Билоус ушел в отпуск.

Ранее начальник пресс-службы Западного регионального управления государственной пограничной службы сообщил, что суд рассмотрит протокол о незаконном пересечении границы Саакашвили в понедельник, 18 сентября. Кроме того, ожидается, что судья Билоус в понедельник снова выйдет на работу, однако в списке дел суда дело Саакашвили не значится.

Согласно процедуре, после появления судьи на рабочем месте дело снова должно быть распределено, вновь будут назначены дата и время заседания, а участники процесса должны получить повестки. В итоге рассмотрение административного протокола по данному делу может затянуться на несколько недель.

Вечером в воскресенье, 10 сентября, Саакашвили вместе со своими соратниками прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины.

Полиция Львова, куда Саакашвили позднее прибыл с намерением встретиться с представителями своей партии для определения дальнейших действий, открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также дело о сопротивлении полиции, за что предусмотрено максимальное наказание до 15 лет.

В среду, 13 сентября, полиция возбудила третье дело по данному факту, на этот раз по статье "Хулиганство".

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