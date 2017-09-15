СМИ: Турция отправляет военную технику на границу с Сирией

АНКАРА, 15 сентября. /ТАСС/. Турция продолжает перебрасывать солдат и военную технику на границу с Сирией. Об этом в пятницу сообщил телеканал A Haber.

На видеокадрах показаны бронетранспортеры ВС Турции, которые направлялись в сторону турецко-сирийской границы по трассе Кырыкхан-Рейханлы в провинции Хатай.

Ранее в пятницу издание Yeni Şafak сообщило, что Турция и так называемая Свободная сирийская армия (ССА) намерены отправить 25 тыс. бойцов для обеспечения безопасности в зоне деэскалации в провинции Идлиб, о создании которой было объявлено в пятницу по итогам заседания международной встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии.

Предполагается, что турецкие военнослужащие и бойцы ССА будут обеспечивать безопасность 5 тыс. кв. км Идлиба.

В конце августа сообщалось о переброске Анкарой тяжелой военной техники, включая артиллерийские установки, в тот район границы, где с противоположной стороны находятся территории, подконтрольные курдским "Силам народной самообороны" (СНС).

Газета Sabah также писала о намерениях Турции в сентябре после переговоров в Астане перейти ко второму этапу операции "Щит Евфрата" в Сирии против действующих там террористических группировок.

Россия, Турция и Иран как гаранты перемирия в Сирии объявили в пятницу в Астане о создании четырех зон деэскалации: в Восточной Гуте, в определенных частях на севере провинции Хомс, в провинции Идлиб и в определенных частях соседних провинций (Латакия, Хама и Алеппо), а также в определенных районах на юге Сирии.

Также было заявлено, что страны-гаранты создают Совместный ирано-российско-турецкий координационный центр для согласования действий сил в зонах деэскалации.