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Тиллерсон: США пытаются добиться формирования единого фронта для противостояния КНДР

Международная панорама
15 сентября, 18:17 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, сентября. /ТАСС

По словам главы Госдепа, "Северная Корея на сегодняшний день - глобальная угроза и она нуждается в глобальном ответе от всех государств"

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ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. США вместе с другими демократическими партнерами работают над тем, чтобы члены Совета Безопасности ООН пришли к консенсусу и единым фронтом противостояли КНДР. С таким заявлением госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил в пятницу в Вашингтоне перед министерской встречей Сообщества демократий.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Сначала мы обратились к нашим региональным союзникам - Южной Корее и Японии. Работая с ними и другими демократическими партнерами, мы продолжаем добиваться консенсуса в Совете Безопасности ООН, чтобы сформировать единый международный фронт, который будет бороться за то, чтобы мы были в безопасности. Северная Корея на сегодняшний день - глобальная угроза и она нуждается в глобальном ответе от всех государств", - заявил Тиллерсон.

КНДР провела в пятницу очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Ракетное испытание было проведено через четыре дня после того, как Совбез ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.

В течение дня СБ ООН по запросу США и Японии проведет экстренное совещание в связи с действиями КНДР.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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