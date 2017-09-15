Мэй призвала Трампа не строить предположений о расследовании теракта в лондонском метро

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала президента США Дональда Трампа не строить предположений о проводимом расследовании теракта в лондонском метро. Об этом она заявила в пятницу после проведенного заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA.

"Я не думаю, что для кого-либо было бы полезным строить предположения, что представляет собой осуществляемое расследование", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста о заявлении Трампа. "Полиция и службы безопасности делают все возможное, чтобы узнать все обстоятельства этой трусливой атаки и установить личности тех, кто несет за нее ответственность", - добавила она.

Дональд Трамп ранее в Twitter подверг критике британские власти за недостаточно жесткую, по его мнению, борьбу с терроризмом после происшедшего в пятницу взрыва в лондонском метро. "Еще одна атака в Лондоне, совершенная террористом-неудачником. Это больные и слабоумные люди, которые находились в поле зрения Скотленд-Ярда. Нужно действовать на опережение!" - написал американский лидер.

Взрыв в вагоне поезда на наземной станции Parsons Green произошел в пятницу в 08:20 (10:20 мск). Полиция Лондона объявила инцидент терактом. Его расследованием занимается контртерористическое подразделение Скотленд-Ярда. По данным национальной службы здравоохранения Англии, пострадали и были госпитализированы 22 человека, в том числе дети.