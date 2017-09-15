Еврокомиссар рассказал об условиях вступления Сербии в ЕС к 2025 году

БЕЛГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Все подготовительные переговоры и формальные процедуры по вступлению в ЕС Сербия должна завершить к 2023 году, если намеревается присоединиться к союзу в 2025 году. Об этом в пятницу заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан после встречи с премьер-министром страны Аной Брнабич.

"Сербия вместе с Черногорией идентифицируется в планах как лидер по вступлению в ЕС, учитывая, что Сербия может присоединиться к ЕС до 2025 года или как только будет готова, в зависимости от выполнения необходимых критериев", - заявил Хан. На вопрос, следует ли всерьез надеяться на заявленную несколько дней назад главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером возможность вступить в ЕС в 2025 году, Хан ответил: "Срок до 2025 года, если планируется тогда осуществить членство в ЕС, означает, что подготовительные переговоры должны быть окончены до 2023 года, так как необходимы два года для завершения процесса ратификации и проведения референдума в Сербии о вступлении".

В то же время еврокомиссар указал, что в процессе вступления "качество важнее скорости". "Не существует ограничений скорости на автомагистрали к членству в ЕС, но качество идет впереди скорости, темп и скорость переговоров зависят от реформ, особенно в области верховенства права", - подчеркнул он.

Ранее в пятницу президент Сербии Александар Вучич на встрече с Ханом в очередной раз заявил, что полноправное членство в Европейском союзе является внешнеполитическим приоритетом Белграда. Накануне глава МИД Сербии Ивица Дачич, говоря о вступлении в европейское сообщество, назвал расширение Евросоюза лечебным для организации и заявил, что в случае отказа от политики расширения ЕС начнет медленно умирать.

Официальный внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в ЕС при сохранении дружеских отношений с Россией и Китаем и развитии отношений с США. Белград намерен сохранять нейтралитет в военном отношении, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения в Брюсселе. В частности, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - признания независимости Косово и прекращения дружеских отношений с РФ, в том числе закрытия Российско-сербского гуманитарного центра в Нише.