Макрон потребовал снять ограничения, которые затрагивают гражданское население Катара

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за отмену ограничений в отношении Катара, сказывающихся на жизни гражданского населения этого государства. Об этом президент заявил в пятницу на встрече в Париже с шейхом Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщили в Елисейском дворце.

"Президент республики потребовал, чтобы меры эмбарго, затрагивающие население Катара, в особенности, семьи и студентов, были отменены как можно скорее", - говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам беседы, во время которой Макрон отметил, что Францию и Катар "связывает давняя дружба" и "подчеркнул качество отношений между двумя странами".

Макрон также выразил "обеспокоенность в связи с напряженностью, которая представляет угрозу для стабильности в регионе, чинит препятствия политическому урегулированию кризисов и эффективности нашей коллективной борьбы с терроризмом".

"Президент республики подтвердил желание Франции, которая поддерживает доверительные дружеские отношения со всеми странами, вовлеченными в этот кризис, играть активную роль, поддерживая посредничество Кувейта, чтобы как можно скорее найти выход из этой ситуации", - отметили в Елисейском дворце.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они объяснили это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств.

Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. Ряд стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.

В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.

С самого начала этого кризиса Кувейт стремится играть роль посредника между сторонами. Эмир страны выступил с идеей провести встречу вовлеченных в конфликт государств на высшем уровне.