Американский сенатор просит проверить закупку Турцией С-400 у РФ на соответствие санкциям

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Старший демократ комитета Сената Конгресса США по иностранным делам Бен Кардин обратился к госсекретарю Рексу Тиллерсону и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой проверить, не является ли закупка Турцией российских систем ПВО С-400 причиной для введения американских санкций против Анкары. Соответствующее письмо помощники Кардина в пятницу предоставили корреспонденту ТАСС.

"Я хочу попросить Госдепартамент и министерство финансов представить их оценку закупки правительством Турции систем ПВО С-400 у Российской Федерации", - пишет сенатор. Он, в частности, просит проверить этот контракт на предмет его соответствия принятому ранее в этом году закону об ужесточении санкционного режима в отношении РФ.

Данный документ, одним из разработчиков которого выступил сам Кардин, предполагает применение карательных мер со стороны США против всех, кто сотрудничает с российским военно-промышленным сектором.

"К сожалению, будучи союзником США, Турция, судя по всему, решила объединиться с Москвой в эти сложные времена", - продолжил Кардин. Он напоминает, что закон требует от президента ввести санкции в отношении партнеров России в военной сфере.

Помимо этого, политик хотел бы узнать позицию администрации США насчет того, "как эта закупка способна повлиять на членство Турции в НАТО", ее способность действовать совместно с другими членами альянса, а также на поставки Анкаре американского вооружения. Письмо датировано 14 сентября.

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Россией соглашение о приобретении систем С-400 и задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в интервью ТАСС подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 и он готовится к исполнению.