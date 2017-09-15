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CNN: в США суд оправдал экс-полицейского, застрелившего темнокожего

Международная панорама
15 сентября, 21:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, сентября. /ТАСС

После вынесения данного вердикта в Сент-Луисе начались акции протеста

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НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Окружной суд в Сент-Луисе (штат Миссури) в пятницу признал невиновным бывшего сотрудника полиции Джейсона Стокли, который в 2011 году застрелил темнокожего Энтони Ламара Смита, после вынесения данного вердикта в городе начались акции протеста. Об этом сообщил телеканал CNN.

В декабре 2011 года Стокли и его напарник заподозрили Смита в причастности к распространению наркотиков и попытались его задержать. После продолжительной автомобильной погони внедорожник полиции врезался в автомобиль, на котором пытался скрыться афроамериканец. Стокли пять раз выстрелил в Смита, последний скончался на месте. Вскоре после инцидента Стокли обвинили в том, что он открыл огонь, не имея достаточных на то оснований, в 2013 он уволился из полиции.

Суд над бывшим стражем порядка начался в прошлом году. Сторона обвинения утверждала, что Стокли заранее решил застрелить Смита, хотя для этого не было причин. В подтверждение этой версии была представлена аудиозапись, на которой слышно, что во время автомобильной погони Стокли заявлял о намерении застрелить подозреваемого. Обвинение также утверждало, что Смит не имел при себе оружия, а пистолет, который был найден у него в автомобиле, якобы подложила полиция.

Стокли настаивал на своей невиновности и отказался от возможности рассмотрения его дела присяжными. Решал судьбу бывшего полицейского судья Тимоти Уилсон. Он посчитал, что неопровержимых доказательств вины экс-стража порядка найдено не было. Судья, в частности, указал, что остается неясным, в каком контексте Стокли заявил о намерении убить Смита.

После вынесения вердикта суда в Сент-Луисе начались протесты. По оценкам местной газеты St. Louis Post-Dispatch, в акциях принимают участие около сотни человек. Участники манифестации попытались перекрыть дорогу, однако им помешали несколько десятков полицейских.

В США в последние годы уделяют особое внимание наблюдению за работой правоохранительных органов и случаям проявления чрезмерной жестокости со стороны их сотрудников. В стране произошел целый ряд инцидентов, связанных с убийствами полицейскими безоружных людей, в основном афроамериканцев.

Наибольшее внимание общественности и СМИ в последние годы привлекли подобные случаи в штатах Миссури, Мэриленд и Нью-Йорк. В связи с данными происшествиями в США прошли многотысячные акции протеста, нередко перераставшие в беспорядки.

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