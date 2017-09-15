Премьер Исландии объявил о проведении внеочередных парламентских выборов в стране

ТАСС, 15 сентября. Премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов в связи с распадом правящей коалиции, состоявшей из трех партий. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

"Мы потеряли большинство, и я не вижу индикаторов того, что мы можем восстановить его... Я объявляю выборы", - приводит агентство слова премьера. Бенедиктссон также добавил, что предпочел бы, чтобы они состоялись в ноябре.

Правящая в Исландии парламентская коалиция распалась после того, как в пятницу о выходе из ее состава объявила центристская партия "Светлое будущее". Свое решение она обосновала утратой доверия к Бенедиктссону и его окружению.

В четверг вечером в СМИ страны разгорелся громкий скандал вокруг премьер-министра. Выяснилось, что его отец Бенедикт Свейнссон подписал рекомендательное письмо о снятии судимости со своего друга, который в 2004 году был признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы.

Сообщалось, что Бьярни Бенедиктссон и министр юстиции страны пытались не допустить того, чтобы информация о поступке отца главы правительства стала достоянием общественности.

Предыдущие выборы состоялись в Исландии в октябре 2016 года и были проведены досрочно в связи с отставкой премьер-министра Сигмундура Давида Гуннлёйгссона, который оказался замешан в Панамском скандале с офшорами.

Правительство Бьярни Бенедиктссона находилось у власти в течение рекордно короткого для страны срока в 247 дней. Помимо партии "Светлое будущее", в коалицию также входили Партия независимости и партия "Возрождение".