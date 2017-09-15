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США по-прежнему не исключают военного ответа на угрозу КНДР

Международная панорама
15 сентября, 21:17 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, сентября. /ТАСС

Помощник американского президента Герберт Макмастер подчеркнул, что "это не проблема США и Северной Кореи, это проблема всего мира и Северной Кореи"

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ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не исключают военного ответа на угрозу со стороны КНДР, однако это не является для Вашингтона предпочтительным сценарием. Об этом в очередной раз заявил в пятницу на специальном брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Военный вариант есть, но не предпочтительный", - сказал он. "Это не проблема США и Северной Кореи, это проблема всего мира и Северной Кореи", - добавил Макмастер.

КНДР провела в пятницу очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо.

По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Ракетное испытание было проведено через четыре дня после того, как Совбез ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.

В течение дня СБ ООН по запросу США и Японии проведет экстренное совещание в связи с действиями КНДР.

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Макмастер, Герберт
Темы
Ракетные запуски в КНДР
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