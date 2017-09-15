США по-прежнему не исключают военного ответа на угрозу КНДР

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не исключают военного ответа на угрозу со стороны КНДР, однако это не является для Вашингтона предпочтительным сценарием. Об этом в очередной раз заявил в пятницу на специальном брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Военный вариант есть, но не предпочтительный", - сказал он. "Это не проблема США и Северной Кореи, это проблема всего мира и Северной Кореи", - добавил Макмастер.

КНДР провела в пятницу очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо.

По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Ракетное испытание было проведено через четыре дня после того, как Совбез ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.

В течение дня СБ ООН по запросу США и Японии проведет экстренное совещание в связи с действиями КНДР.