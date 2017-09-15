Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом: предложения США по реформам в ООН поддержали 120 государств

Международная панорама
15 сентября, 22:36 UTC+3 ВАШИНГТОН 15, сентября. /ТАСС

Постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли отметила, что это "впечатляющая цифра"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Предложения США по реформированию ООН поддержали 120 государств. Об этом в пятницу сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на спецбрифинге для журналистов в Белом доме, посвященном предстоящему участию президента Дональда Трампа в работе Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

По ее словам, "120 государств - впечатляющая цифра". Эти страны, добавила Хейли, "поддержали те предложения по реформам в ООН, которые выдвинула администрация Трампа", и "примут участие" в инициированном Белым домом однодневном саммите с целью обсуждения данных предложений. Он пройдет 18 сентября в штаб-квартире Объединенных Наций.

Как отметил также принявший участие в спецбрифинге помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, Трамп на саммите "выразит поддержку усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по реформам" в ООН. "У Объединенных Наций, безусловно, есть огромный потенциал для претворения в жизнь идеалов, которые закладывались в основу деятельности организации, но только если она станет более эффективной", - указал он.

Хейли кратко обозначила две темы, которые в числе прочих будут обсуждаться на саммите: необходимость реорганизации Совета ООН по правам человека (СПЧ) и затраты на миротворческие операции. В марте заместитель помощника госсекретаря США Эрин Беркли, выступая на заседании СПЧ в Женеве, заявила: "Чтобы данный совет пользовался доверием, не говоря уже о его успешной работе, он должен отойти от несбалансированных и непродуктивных позиций". А американская газета Politico сообщила о том, что администрация Трампа даже рассматривает возможность выхода из СПЧ, полагая, что он работает неэффективно и предвзято относится к Израилю.

"Сейчас, как никогда ранее, важно отстаивать соблюдение прав человека", - заметила Хейли на спецбрифинге.

Что касается миротворческих операций, то, по словам постпреда,"нам нужно добиться того, чтобы и они проводились более эффективно". "В течение последних нескольких месяцев мы проанализировали каждую осуществляемую миротворческую миссию и изменили их, - сказала Хейли. - В результате нам удалось сэкономить полмиллиарда долларов"

Гутерриш, как сообщили в секретариате ООН, считает предстоящий форум "очень важным мероприятием".

Чего добивается Трамп

Трамп регулярно подвергает ООН критике за неэффективную работу и чрезмерное расходование средств. В последние месяцы Вашингтон - крупнейший донор организации - урезал финансирование ряда ее программ.

По информации агентства Reuters, к участию в форуме предполагалось допустить лишь те страны, которые согласятся подписать состоящую из десяти пунктов декларацию, в которой содержится призыв к Гутерришу "начать эффективную и целесообразную реформу" организации. "Мы поддерживаем генерального секретаря в деле внесения конкретных изменений в структуру ООН с целью лучше согласовывать свою работу по гуманитарной помощи, развитию и поддержанию мирных инициатив", - говорится в проекте документа, который попал в распоряжение агентства. В декларацию включено требование "сокращать излишнее количество рабочих мест, в том числе среди основных органов ООН".

США покрывают свыше 22% регулярного бюджета организации, который составляет примерно $5,4 млрд, а также 28,5% расходов на миротворческие операции, которые обходятся в $7,9 млрд. В общей сложности Вашингтон тратит на ООН и ее программы около $10 млрд в год. По мнению Трампа, такое распределение финансового бремени в ООН является "несправедливым". Он считает, что взносы США на миротворческую деятельность организации не должны превышать 25%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хейли, Никки Трамп, Дональд Гутерриш, Антониу Макмастер, Герберт
Темы
Генассамблея ООН
Страны
США Израиль
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Нафтогаз" заявил об отказе Siemens поставлять оборудование на Украину из-за заказов в РФ
2
Белый дом: предложения США по реформам в ООН поддержали 120 государств
3
СМИ: в США потерпел катастрофу истребитель Су-27
4
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Тиллерсон: такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям
7
Минздрав сообщил о создании уникальной вакцины от гриппа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама