Белый дом: предложения США по реформам в ООН поддержали 120 государств

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Предложения США по реформированию ООН поддержали 120 государств. Об этом в пятницу сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на спецбрифинге для журналистов в Белом доме, посвященном предстоящему участию президента Дональда Трампа в работе Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

По ее словам, "120 государств - впечатляющая цифра". Эти страны, добавила Хейли, "поддержали те предложения по реформам в ООН, которые выдвинула администрация Трампа", и "примут участие" в инициированном Белым домом однодневном саммите с целью обсуждения данных предложений. Он пройдет 18 сентября в штаб-квартире Объединенных Наций.

Как отметил также принявший участие в спецбрифинге помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, Трамп на саммите "выразит поддержку усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по реформам" в ООН. "У Объединенных Наций, безусловно, есть огромный потенциал для претворения в жизнь идеалов, которые закладывались в основу деятельности организации, но только если она станет более эффективной", - указал он.

Хейли кратко обозначила две темы, которые в числе прочих будут обсуждаться на саммите: необходимость реорганизации Совета ООН по правам человека (СПЧ) и затраты на миротворческие операции. В марте заместитель помощника госсекретаря США Эрин Беркли, выступая на заседании СПЧ в Женеве, заявила: "Чтобы данный совет пользовался доверием, не говоря уже о его успешной работе, он должен отойти от несбалансированных и непродуктивных позиций". А американская газета Politico сообщила о том, что администрация Трампа даже рассматривает возможность выхода из СПЧ, полагая, что он работает неэффективно и предвзято относится к Израилю.

"Сейчас, как никогда ранее, важно отстаивать соблюдение прав человека", - заметила Хейли на спецбрифинге.

Что касается миротворческих операций, то, по словам постпреда,"нам нужно добиться того, чтобы и они проводились более эффективно". "В течение последних нескольких месяцев мы проанализировали каждую осуществляемую миротворческую миссию и изменили их, - сказала Хейли. - В результате нам удалось сэкономить полмиллиарда долларов"

Гутерриш, как сообщили в секретариате ООН, считает предстоящий форум "очень важным мероприятием".

Чего добивается Трамп

Трамп регулярно подвергает ООН критике за неэффективную работу и чрезмерное расходование средств. В последние месяцы Вашингтон - крупнейший донор организации - урезал финансирование ряда ее программ.

По информации агентства Reuters, к участию в форуме предполагалось допустить лишь те страны, которые согласятся подписать состоящую из десяти пунктов декларацию, в которой содержится призыв к Гутерришу "начать эффективную и целесообразную реформу" организации. "Мы поддерживаем генерального секретаря в деле внесения конкретных изменений в структуру ООН с целью лучше согласовывать свою работу по гуманитарной помощи, развитию и поддержанию мирных инициатив", - говорится в проекте документа, который попал в распоряжение агентства. В декларацию включено требование "сокращать излишнее количество рабочих мест, в том числе среди основных органов ООН".

США покрывают свыше 22% регулярного бюджета организации, который составляет примерно $5,4 млрд, а также 28,5% расходов на миротворческие операции, которые обходятся в $7,9 млрд. В общей сложности Вашингтон тратит на ООН и ее программы около $10 млрд в год. По мнению Трампа, такое распределение финансового бремени в ООН является "несправедливым". Он считает, что взносы США на миротворческую деятельность организации не должны превышать 25%.