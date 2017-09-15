Трамп: США выработали эффективные варианты применения силы против КНДР

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. США выработали эффективные варианты применения силы против КНДР подавляющим образом. Это подчеркнул, выступая в пятницу перед личным составом американской военной базы Эндрюс в штате Мэриленд под Вашингтоном, президент США Дональд Трамп.

"Америку и ее союзников никогда не запугать. Мы будем защищать свои народы, свои страны и свою цивилизацию от всех, кто осмеливается угрожать нашему образу жизни. Это включает и режим Северной Кореи, который вновь показал полное презрение к соседям и мировому сообществу в целом", - заявил американский лидер, комментируя новое испытание баллистической ракеты, проведенное Пхеньяном.

"Увидев здесь сегодня наш потенциал и вашу приверженность, я еще более, чем когда-либо прежде, уверен, что наши варианты действий в ответ на данную угрозу являются и эффективными, и подавляющими", - подчеркнул Трамп, обращаясь к американским военнослужащим.

КНДР осуществила ранее в пятницу очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских и американских Вооруженных сил, запуск был осуществлен из района Пхеньяна.

Согласно выводам Пентагона, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Оно было проведено лишь через четыре дня после того, как Совет Безопасности принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.