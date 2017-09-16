Мадуро: власти Венесуэлы и оппозиция близки к заключению договора

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БОГОТА, 16 сентября. /ТАСС/. Делегации правительства Венесуэлы и оппозиции находятся на продвинутой стадии переговоров по достижению соглашения о политическом сосуществовании, мире и суверенитете. Об этом заявил в пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе видеотрансляции.
"В результате прошедших на этой неделе переговоров между представителями правительства Венесуэлы и оппозиции мы приблизились к заключению договора о политическом сосуществовании, мире и суверенитете. Мы совсем близко. Следующая встреча уже назначена на 27 сентября в Санто- Доминго, столице Доминиканской Республики. На ней будет присутствовать Хорхе Родригес от Венесуэлы и официальная делегация оппозиции под руководством депутата Хулио Борхеса", - сказал глава государства.
Мадуро также поблагодарил руководителей оппозиции за решение сесть за стол переговоров с правительством Венесуэлы: "Я благодарен им за то, что мы вышли на продвинутую стадию переговоров, и заявляю, что мы готовы выполнять оговоренные правила". Он также добавил, что в ходе прошедших в Доминиканской Республике встреч было принято решение о создании группы стран, сопровождающих эти переговоры, в которую вошли Доминиканская Республика, Мексика, Чили, Никарагуа и Боливия.