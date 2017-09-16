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Меркель выступила за продление контроля на внутренних границах ЕС на неопределенное время

Международная панорама
16 сентября, 2:29 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 16, сентября. /ТАСС

Канцлер Германии также высказалась за создание в Европе единых условий и стандартов в вопросе приема беженцев

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БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за продление выборочного контроля на внутренних границах стран ЕС на неопределенное время.

"Я четко дала понять председателю Еврокомиссии [Жан-Клоду] Юнкеру, что мы пока не можем отказаться от контроля на наших границах", - заявила она в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke. "До тех пор, пока охрана внешних границ не будет в целом обеспечиваться так, как мы себе это представляем, будет совершенно правильным сохранять контроль на важных участках внутренних границ", - указала Меркель.

Отвечая на вопрос, как долго продлятся выборочные проверки, канцлер отметила: "До тех пор, пока это по существу будет необходимо". По ее словам, "сегодня трудно прогнозировать временные рамки".

Австрия и Германия ввели пограничный контроль в сентябре 2015 года во время пика миграционного кризиса. ЕС в последний раз разрешил странам-членам проводить проверки на границах до 11 ноября текущего года.

Меркель указала на то, что исламский терроризм представляет угрозу для всего мира, а "среди беженцев есть отдельные лица, которые планировали террористические акты". В этой связи, по ее мнению, следует сохранять бдительность.

Кроме того, канцлер высказалась за создание в Европе единых условий и стандартов в вопросе приема беженцев. "Нам нужны общие правила в Европе, чтобы везде обеспечить эффективную процедуру [рассмотрения заявок], в том числе это касается условий приема просителей убежища", - подчеркнула Меркель.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Персоны
Юнкер, Жан-Клод Меркель, Ангела
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