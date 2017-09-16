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Times: бомба в метро Лондона была начинена гвоздями

Международная панорама
16 сентября, 11:27 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 16, сентября. /ТАСС

Первые результаты экспертизы свидетельствуют о том, что основным зарядом был пероксид ацетона - вещество, известное под названием "Мать сатаны"

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© EPA-EFE/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Бомба, использованная при совершении теракта в метро Лондона 15 сентября, была изготовлена с применением пероксида ацетона, взрывчатого вещества известного также под названием "Мать сатаны". Как пишет в субботу газета The Times со ссылкой на первые результаты экспертизы, проведенной специалистами британского министерства обороны, устройство также было начинено гвоздями.

Как подчеркивает издание, террористы в лондонском метро использовали именно пероксид ацетона, так как это вещество несложно синтезировать и в дальнейшем применять для изготовления кустарных бомб.

"Существует очень мало химических компонентов, доступных экстремистам для того, чтобы создать взрывчатое вещество большой разрушительной силы, поэтому основным зарядом практически точно был пероксид ацетона, - приводит издание слова бывшего специалиста британских ВС по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов Криса Хантера. - Это вещество известно как "Мать сатаны", оно высокочувствительное и может очень легко взорваться".

Взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green, произошел в пятницу в 08:20 (10:20 мск). В результате инцидента пострадали 29 человек. Скотленд-Ярд сообщил о том, что устройство сдетонировало не полностью. Полиция назвала произошедшее терактом.

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