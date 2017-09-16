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СМИ: иракские военные полностью освободили от ИГ район Акашат на границе с Сирией

Международная панорама
16 сентября, 18:11 UTC+3 ТАСС

Уточняется, что в населенном пункте расположены склады с вооружением, лагеря подготовки боевиков и фабрики по производству СВУ

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ТАСС, 16 сентября. Правительственные силы Ирака полностью освободили район Акашат, расположенный в 20 км от границы с Сирией, от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил новостной портал Şafak News со ссылкой на заявление информационной службы ВС Ирака.

По имеющимся данным, совместные силы армии, шиитского и суннитского ополчений, а также тактической группы федеральной полиции вернули контроль над районом Акашат. Продолжается операция по зачистке местности от экстремистов.

ВС Ирака объявили о начале кампании по восстановлению контроля над приграничной с Сирией территорией на западе республики в провинции Анбар в субботу утром. В задачу военных входит освобождение населенного пункта Акашат от экстремистов. Он расположен на трассе, ведущей к городу Эль-Каим - одному из последних форпостов ИГ на границе с Сирией. Также в Анбаре радикалы продолжают удерживать города Ана и Рава.

Как пояснил иракский военный эксперт Хишам аль-Хашеми, в Акашате сосредоточены склады вооружения ИГ, лагеря подготовки боевиков, в том числе смертников, а также фабрики по производству самодельных взрывных устройств.

Главнокомандующий ВС Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади ранее заявлял, что операции по освобождению города Эль-Хувейджа (провинция Киркук) и провинции Анбар начнутся в скором времени.

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Персоны
Абади, Хейдар, аль-
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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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