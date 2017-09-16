В Белоруссию на учения "Запад-2017" прибыли наблюдатели от семи государств

МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели от семи государств по приглашению Белоруссии прибыли на совместные с Россией учения "Запад-2017". Об этом сообщил в субботу начальник управления информации министерства обороны республики Владимир Макаров.

"Беларусь в духе открытости и транспарентности и на добровольной основе пригласила представителей от Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Украины, Швеции и Эстонии для наблюдения за ходом совместного стратегического учения", - сказал он.

Макаров уточнил, что в субботу в Минск прибыли по два представителя от каждого приглашенного государства. Он также пояснил, что иностранные наблюдатели будут осуществлять свою деятельность с 16 по 20 сентября.

"Программа работы наблюдателей предусматривает посещение полигонов, где они смогут ознакомиться с практическими действиями участников совместного стратегического учения", - заявил начальник управления информации минобороны.

Ранее Белоруссия также направила приглашения представителям ряда международных структур, в том числе НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В них принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на белорусской территории).

В маневрах задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.