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Генпрокурор Украины: Саакашвили не будет арестован в связи с прорывом границы

Международная панорама
16 сентября, 19:34 UTC+3 КИЕВ

Также Юрий Луценко пообещал, что экс-глава Одесской области не будет депортирован в Грузию, пока не будут урегулированы все связанные с ним юридические вопросы на Украине

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КИЕВ, 16 сентября /ТАСС./ Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили не будет арестован на Украине по делу, связанному с прорывом через границу. Об этом в субботу заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в кулуарах конференции "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.

"Саакашвили не будет арестован по этому делу",- заверил генпрокурор. Также Луценко пообещал, что экс-глава Одесской области не будет депортирован в Грузию, пока не будут урегулированы все связанные с ним юридические вопросы на Украине.

Ранее в отношении Саакашвили украинскими органами был составлен протокол об административном правонарушении в связи с незаконным пересечением им границы, что не предполагает арест.

Экс-президент Грузии, против которого на родине выдвинут ряд обвинений в совершении уголовных преступлений, в мае 2015 года получил гражданство Украины и возглавил Одесскую область. В ноябре 2016 года он подал в отставку, основал свою партию и стал выступать с критикой власти.

Президент Украины Петр Порошенко 26 июля 2017 года, когда Саакашвили находился в США, лишил его гражданства.

10 сентября, Саакашвили вместе со своими соратниками прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины.

Полиция Львова, куда Саакашвили позднее прибыл с намерением встретиться с представителями своей партии для определения дальнейших действий, открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы. Однако пока подозреваемыми по этому делу проходят только наиболее активные участники "прорыва".

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Лишение Саакашвили гражданства Украины
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Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
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