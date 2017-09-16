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Начальник британского Генштаба назначен главой Военного комитета НАТО

Международная панорама
16 сентября, 23:12 UTC+3 ТАСС

Стюарт Пич отметил, что для него "большая честь оказаться в центре европейской безопасности"

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ТАСС, 16 сентября. Начальник Генштаба и главный маршал авиации Великобритании генерал Стюарт Пич назначен председателем Военного комитета НАТО. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте Североатлантического альянса.

"Начальники штабов стран альянса избрали новым председателем Военного комитета НАТО сэра Стюарта Пича", - говорится в документе. Британский генерал приступит к исполнению обязанностей с начала 2018 года. Сам Пич отметил, что для него "большая честь оказаться в центре европейской безопасности".

Нынешний председатель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел, который занимал этот пост с 2015 года, приветствовал избрание Пича. "Я уверен, что его обширный опыт работы в качестве начальника Генштаба позволит возглавить Комитет и свободно и уверенно давать рекомендации руководству альянса", - заявил Павел.

Военный комитет - главный военный орган и старейший постоянный орган НАТО после Североатлантического совета: оба они были сформированы через несколько месяцев после создания альянса в 1949 году. Руководство комитетом возложено на председателя, который назначается на три года.

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