Сторонники Трампа провели митинг в центре Вашингтона

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Сотни сторонников президента США Дональда Трампа провели в субботу в центре столицы митинг под названием "Мать всех демонстраций". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС один из организаторов акции Джордж Грэм.

"Наша демонстрация не столько протрамповская, сколько направлена на поддержку проамериканских ценностей и культуры, мы пригласили сюда патриотов своей страны из числа выходцев из Азии, Латинской Америки, а также афроамериканцев", - отметил он. Грэм добавил, что рассчитывал на 1 тыс. митингующих, но к Монументу Джорджа Вашингтона пришло около 500 человек. По словам организатора, на акции запрещена символика Конфедерации.

Демонстранты с американскими флагами обошли главный вашингтонский бульвар - так называемый Национальный молл - и вернулись к монументу, где устроили концерт. Митингующие выкрикивали лозунги в поддержку президента и его политических программ, первой поправки конституции США (гарантирующей свободу вероисповедания, слова и собраний - прим. ТАСС) и против нелегальной миграции. По словам организаторов, собравшиеся выступают против сторонников идеи превосходства белой расы, местных антифашистских движений и либералов.

Грэм подчеркнул, что в акции приняли участие представители различных движений, поддерживающих главу государства - "Байкеры за Трампа", "Латиноамериканцы за Трампа", "Афроамериканцы за Трампа", "Женщины за Трампа", "Гомосексуалисты за Трампа" и т. п. Подавляющее большинство митингующих, по оценкам корреспондента ТАСС, составили консервативные белые американцы. Выступавшие на трибуне критиковали либеральные СМИ за то, что они часто выставляют главу Белого дома в крайне негативном свете.

Как отметил Грэм, в Вашингтон приехали люди со всей страны. "Здесь есть американцы из Пенсильвании, Огайо, Техаса, Аризоны и других штатов", - сказал он. В демонстрации также принял участие ряд кандидатов- республиканцев на посты губернаторов штатов и членов Конгресса. Название митинга, который продлился почти целый день, было выбрано по аналогии с американской "матерью всех бомб" - 9,5-тонным снарядом GBU-43, сброшенным в апреле ВС США на Афганистан.

Акция прошла в целом мирно, стражи порядка никого не задержали, но не обошлось без небольших стычек. Несколько противников президента попытались устроить драку, но полиция моментально пресекла конфликт.

Другие демонстрации в столице

В субботу, как сообщает полиция Вашингтона, на улицы американской столицы, кроме сторонников Трампа, вышли и те, кто выступает против его политического курса. Несколько десятков противников главы государства собрались у Белого дома. Они требовали от Трампа "принять решительные меры" по отношению к России за приписываемое Вашингтоном вмешательство в прошлогодние выборы.

Сам президент уехал в пятницу из Вашингтона в свой гольф-клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

У мемориала Линкольна прошла также акция протеста нескольких сотен поклонников музыкальной группы Insane Clown Posse. Они выступают против решения Федерального бюро расследований США 2011 года включить эту группу в список "уличных банд". По словам организаторов демонстрации, это стало причиной того, что многих фанатов уволили с работы, отчислили из учебных заведений и даже лишили родительских прав.

В столице, помимо этого, прошел митинг в поддержку латиноамериканской культуры Fiesta DC и шествие за права онкологических больных.

В Вашингтоне довольно часто проводятся разнообразные митинги и акции протеста, в том числе крупные. Так, в январском "Марше женщин", направленном против Трампа, приняли участие 470 тыс. человек.