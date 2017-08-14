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Опрос: рейтинг популярности Трампа достиг рекордного минимума

Международная панорама
14 августа, 23:23 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, августа. /ТАСС

Согласно данным соцслужбы Gallup, 61% граждан неудовлетворительно оценивают работу президента США

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ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа обновил свой минимум - деятельность главы государства одобряют лишь 34% американцев. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, организованного социологической службой Gallup International, которая ведет исследование на ежедневной основе.

Согласно представленным данным, по состоянию на 13 августа 34% респондентов высказываются в поддержку Трампа, а 61% дает его работе неудовлетворительную оценку. В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек, погрешность не превышает 3%.

Что касается общей динамики, то 10-11 августа поддержка Трампа сохранялась на уровне в 37%. В целом в августе этот показатель не поднимался выше 38%.

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Предыдущий антирекорд был установлен 28 марта - тогда Трампа поддерживали 35% респондентов, против него выступали 59%. Пик популярности Трампа, не считая первой недели его пребывания в Белом доме, пока приходится на 11 марта, когда 45% граждан страны одобряли его деятельность. Обратного мнения придерживались 49%.

Рейтинги демократов Барака Обамы и Билла Клинтона, предшественников Трампа, никогда не опускались ниже 38% и 37% соответственно. Уровень поддержки президента Джорджа Буша - младшего один раз упал до 25%.

Реакция на Шарлотсвилл

Последняя волна критики в адрес Трампа была связана с тем, что он сразу же не осудил действия ультраправых радикалов, в том числе неонацистов, в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния), которые участвовали в проходивших там 12 августа беспорядках. Они последовали за факельным шествием, которое ультраправые стихийно провели в преддверии запланированной акции "Единство правых" против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии южан Роберту Эдварду Ли (1807-1870 гг.) в саду Эмансипации в центре города.

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В субботу придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс - младший, как свидетельствуют видеозаписи с места происшествия, въехал в толпу активистов, выступавших против проходивших в Шарлотсвилле демонстраций ультраправых. Погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали. Водителя задержали, позднее ему были предъявлены обвинения в убийстве. 

В понедельник американский лидер, на время вернувшись в Белый дом, вновь сделал заявление по этой теме. Расизм он назвал "злом" и подтвердил, что считает "преступниками и головорезами" представителей ультраправой расистской группировки "ку-клукс-клан, а также неонацистов, сторонников идеи превосходства белой расы" и других подобных лиц.

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