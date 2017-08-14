Трамп решительно осудил "насилие на почве расизма" в Шарлотсвилле

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ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп решительно осудил субботнее ЧП в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния), охарактеризовав произошедшее как "насилие на почве расизма".
Выступая в понедельник в Белом доме перед телекамерами со специальным заявлением на эту тему, американский лидер сообщил, что министерство юстиции США начало "правозащитное расследование в связи с... атакой с применением автомашины" в Шарлотсвилле. Кроме того, Трамп предупредил, что все представители крайне правых кругов, действовавшие в городе с преступными замыслами, будут "в полной мере привлечены к ответственности".
"Как я заявил в субботу, мы самым решительным образом осуждаем нынешнюю вопиющую демонстрацию ненависти, нетерпимости и насилия. Этому нет места в Америке", - сказал Трамп про ожесточенные столкновения в Шарлотсвилле.
"Как я говорил уже множество раз, мы независимо от цвета кожи живем, следуя одним и тем же законам, салютуя одному и тому же великому флагу, и мы все созданы одним и тем же всемогущим Господом. <...> Мы должны вновь найти узы любви и верности, которые связывают нас как американцев", - подчеркнул глава государства.
В связи с этим он назвал расизм "злом" и подтвердил, что считает "преступниками и головорезами" представителей ультраправой расистской группировки "ку-клукс-клан, а также неонацистов, сторонников идеи превосходства белой расы" и других подобных лиц. Идеологии таких группировок противоречат "всему тому, что дорого" американцам, отметил Трамп.
12 августа придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс - младший, как свидетельствуют видеозаписи с места происшествия, на большой скорости на машине пронесся по одной из улиц Шарлотсвилла и въехал в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых. После того как автомобиль Филдса врезался в стоявшую за толпой другую автомашину, он дал задний ход и скрылся с места преступления. В результате погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали. Вскоре молодого человека задержали, позднее ему были предъявлены обвинения в убийстве.
До этого в субботу в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан в Гражданской войне генералу Роберту Ли. Гражданская война закончилась победой северян и отменой рабства, однако символика южан используется в США до сих пор, хотя многие ее считают символом расизма. Шествие в Шарлотсвилле, среди участников которого были члены расистской организации ку-клукс-клан и неонацисты, переросло в стычки с их оппонентами. В результате десятки человек пострадали, властям пришлось ввести чрезвычайное положение в городе.