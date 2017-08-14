Пенс после беспорядков в Шарлотсвилле заявил, что ультраправым группам нет места в США

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ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Членам расистской организации Ку-клукс-клан и неонацистам нет места в общественной жизни США. Об этом заявил в воскресенье вице-президент страны Майкл Пенс, выступая в Картахене на совместной пресс-конференции с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.
"Мы не допустим насилия и ненависти. Расистам, неонацистам и Ку-клукс-клану нет места в общественной жизни Америки, и мы осуждаем их самым решительным образом", - сказал он.
В субботу в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния) произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников, поводом стало решение властей демонтировать памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли. Марш активистов, среди которых были члены Ку-клукс-клана и неонацисты, перерос в стычки с их оппонентами. В результате десятки человек пострадали, властям пришлось ввести в городе чрезвычайное положение.
В разгар беспорядков автомобиль на большой скорости въехал в толпу противников праворадикалов. Один человек погиб, около двух десятков получили травмы. Сообщается, что за рулем был 20-летний житель штата Огайо, разделявший неонацистские взгляды.
После событий в Шарлотсвилле многие политики и представители общественного мнения выступили с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа, который, хотя и осудил насилие, не обозначил свое неприятие действий расистов. К этому, в частности, призывали жители многих крупных городов страны, которые в воскресенье вышли на улицы в знак солидарности с Шарлотсвиллем.
Пенс в воскресенье отправился в свое первое турне по странам Латинской Америки. После Колумбии он посетит Аргентину, Чили и Панаму. Вице-президент США намерен обсудить с лидерами этих государств вопросы развития двусторонних отношений, а также ситуацию вокруг Венесуэлы.