Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пенс после беспорядков в Шарлотсвилле заявил, что ультраправым группам нет места в США

Международная панорама
14 августа, 3:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, августа. /ТАСС

По словам политика, Соединенные Штаты "решительным образом" осуждают действия расистов, неонацистов и Ку-клукс-клана

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Членам расистской организации Ку-клукс-клан и неонацистам нет места в общественной жизни США. Об этом заявил в воскресенье вице-президент страны Майкл Пенс, выступая в Картахене на совместной пресс-конференции с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.

Смотрите также

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

"Мы не допустим насилия и ненависти. Расистам, неонацистам и Ку-клукс-клану нет места в общественной жизни Америки, и мы осуждаем их самым решительным образом", - сказал он.

В субботу в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния) произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников, поводом стало решение властей демонтировать памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли. Марш активистов, среди которых были члены Ку-клукс-клана и неонацисты, перерос в стычки с их оппонентами. В результате десятки человек пострадали, властям пришлось ввести в городе чрезвычайное положение.

Смотрите также

WP: въехавший в толпу людей в Шарлотсвилле водитель разделял взгляды нацистов

Мэр Шарлотсвилла обвинил Трампа в активизации расистов в США

Трамп осудил насилие и действия ультраправых в связи с беспорядками в Шарлотсвилле

Городской совет Шарлотсвилла дал шефу полиции полномочия объявлять комендантский час

В разгар беспорядков автомобиль на большой скорости въехал в толпу противников праворадикалов. Один человек погиб, около двух десятков получили травмы. Сообщается, что за рулем был 20-летний житель штата Огайо, разделявший неонацистские взгляды.

После событий в Шарлотсвилле многие политики и представители общественного мнения выступили с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа, который, хотя и осудил насилие, не обозначил свое неприятие действий расистов. К этому, в частности, призывали жители многих крупных городов страны, которые в воскресенье вышли на улицы в знак солидарности с Шарлотсвиллем.

Пенс в воскресенье отправился в свое первое турне по странам Латинской Америки. После Колумбии он посетит Аргентину, Чили и Панаму. Вице-президент США намерен обсудить с лидерами этих государств вопросы развития двусторонних отношений, а также ситуацию вокруг Венесуэлы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле Беспорядки националистов в Шарлотсвилле
Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк) Сантос, Хуан Мануэль
Страны
США Чили Панама Колумбия Аргентина Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД РФ заявили, что армия США должна покинуть Афганистан
2
Лавров предостерег США от вмешательства в выборы в России
3
Захарова: ситуация с КНДР близка к потенциальному силовому конфликту
4
WP: въехавший в толпу людей в Шарлотсвилле водитель разделял взгляды нацистов
5
Тулеев вернулся в Кемерово после постоперационной реабилитации в Москве
6
В Испании трое россиян задержаны после драки со смертельным исходом
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама