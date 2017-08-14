Пенс заявил, что США рассчитывают на мирное разрешение кризиса в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают разные варианты воздействия на Венесуэлу, однако рассчитывают на мирное урегулирование ситуации. Об этом заявил в воскресенье в Картахене (Колумбия) вице-президент США Майкл Пенс на совместной пресс-конференции с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.

"У нас есть много вариантов по Венесуэле, но мы рассчитываем на мирное решение", - сказал вице-президент США, отвечая на вопрос журналистов, рассматривает ли в действительности Вашингтон возможность военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле для ее урегулирования. Он также в очередной раз подчеркнул, что страна "скатывается к диктатуре".

В свою очередь Сантос заявил, что "военное вмешательство [в ситуацию в Венесуэле] было бы неприемлемым для всех стран Латинской Америки".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не исключает вероятность военного решения венесуэльской проблемы. "У нас есть много вариантов для Венесуэлы, включая возможный военный вариант в случае необходимости", - проинформировал он.

После того, как в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею (КА), которая без проведения предварительного референдума может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон теперь считает Николаса Мадуро диктатором. США также ввели санкции против президента Венесуэлы и членов КА.

Пенс в воскресенье отправился в свое первое турне по странам Латинской Америки. После Колумбии вице-президент США отправится в Аргентину, Чили и Панаму. В ходе визитов он намерен обсудить с лидерами этих государств вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию вокруг Венесуэлы.