Белый дом причислил Мадуро к диктаторам

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Белый дом будет считать президента Венесуэлы Николаса Мадуро диктатором, теперь он находится под санкциями, которые также угрожают другим должностным лицам страны. Об этом в понедельник заявил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Теперь диктатор

До этого американский минфин объявил о введении санкций в отношении лидера Венесуэлы. По словам Макмастера, который вышел к журналистам перед началом пресс-брифинга в Белом доме, "режим отказался внимать призывам" Вашингтона с уважением относиться "к конституции страны, к Национальной ассамблее (парламенту), провести честные и свободные выборы, решить гуманитарные проблемы населения, освободить политических заключенных".

"Мадуро не просто неважный лидер. Теперь он диктатор", - подчеркнул Макмастер, напомнив о прошедших в воскресенье выборах в Конституционную ассамблею (КА), против которых выступала оппозиция. По словам помощника президента США, "это удар по демократии во всем полушарии". Макмастер при этом заверил, что ответственность будут нести "все, кто виновен в эскалации насилия и продолжающихся нарушениях прав человека".

"Все активы Мадуро, которые попадают под юрисдикцию США, теперь заморожены. Гражданам США запрещено вести дела с ним", - со своей стороны пояснил журналистам министр финансов Стивен Мнучин. Он также обвинил лидера Венесуэлы в желании стать единоличным правителем страны. "Вчерашние нелегитимные выборы подтвердили, что Мадуро - это диктатор", - утверждал глава минфина США.

Не последние санкции

"Мы надеемся, что это [введение санкций] заставит всех должностных лиц режима пересмотреть, как их действия отражаются на их стране. Любой, кто участвует в этой незаконной КА, может стать в будущем объектом американских санкций за подрыв демократических процессов и институтов в Венесуэле", - резюмировал Мнучин. При этом анонсировать новые санкции он отказался, добавив лишь, что в его ведомстве следят за ситуацией.

Венесуэльские власти, несмотря на давление международного сообщества и самые крупные за последние годы акции протеста, 30 июля провели выборы в КА. Этот учредительный орган, насчитывающий 545 членов, уже 2 августа соберется на заседание в том же здании, где работает находящаяся под контролем оппозиции Национальная ассамблея, выступавшая категорически против ее созыва.

КА может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы. Подписанный в мае приказ Мадуро о созыве этого органа, причем без проведения предварительного референдума, привел к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления. К настоящему времени в ходе организуемых оппозицией акций протеста погибли свыше 110 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали порядка 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт в воскресенье заявила, что американское правительство намерено продолжать принимать меры против "архитекторов авторитаризма" в Венесуэле. По ее словам, США осуждают навязанные 30 июля выборы в КА. С точки зрения Науэрт, этот орган призван заменить законно избранную Национальную ассамблею и подорвать права венесуэльского народа на самоопределение.