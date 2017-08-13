WP: въехавший в толпу людей в Шарлотсвилле водитель разделял взгляды нацистов

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Молодой человек, который в субботу на полной скорости въехал в толпу людей в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния), симпатизировал нацистам, а также за час до происшествия участвовал в демонстрациях ультраправых. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.

20-летний Джеймс Алекс Филдс - младший по меньшей мере со школы разделял экстремистские взгляды, рассказал школьный учитель истории Дерек Веймер, который был знаком с молодым человеком. В том числе, по словам преподавателя, Филдс-младший написал исследовательскую работу на тему вооруженных сил нацистов в период Второй мировой войны, когда класс проходил курс истории войн, в которых принимали участие США. "Было очевидно, что он увлекался нацизмом и был большим поклонником Адольфа Гитлера. Он разделял расистские взгляды и действительно верил в это все", - рассказал Веймер.

Филдс-младший, как свидетельствуют видео с места происшествия, в субботу на большой скорости пронесся по одной из улиц Шарлотсвилла и въехал в толпу активистов, выступавших против демонстраций ультраправых. После того, как он врезался в стоявшую за толпой другую автомашину, он дал задний ход и скрылся с места преступления. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов, позднее ему были предъявлены обвинения в убийстве второй степени. В результате действий молодого человека погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.

В субботу в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников, поводом стало решение властей демонтировать памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли. Марш активистов, среди которых были члены расистской организации Ку-клукс-клан и неонацисты, перерос в стычки с их оппонентами. В результате десятки человек пострадали, властям пришлось ввести чрезвычайное положение в городе.