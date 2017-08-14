Минюст США: наезд на толпу демонстрантов в Шарлотсвилле подходит под определение теракта

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Наезд на толпу людей, выступавших против ультраправых активистов в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния), соответствует понятию доморощенного терроризма. Такое мнение в интервью телеканалу ABC в понедельник выразил министр юстиции США, генеральный прокурор Джефф Сешнс.

"Согласно нашим законам, это соответствует определению доморощенного терроризма", - сказал он, отметив, что в минюсте активно борются с такими преступлениями всякий раз, когда они происходят.

Сешнс уточнил, что к расследованию данного инцидента подключены в том числе агенты ФБР, занимающиеся делами как в отношении террористов, так и лиц, нарушающих гражданские права. Глава минюста заверил, что подозреваемому будут предъявлены самые суровые обвинения. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер также назвал этот случай актом террора.

В минувшую субботу 20-летний Джеймс Алекс Филдс - младший, как свидетельствуют видео с места происшествия, на большой скорости пронесся по одной из улиц Шарлотсвилла и въехал в толпу активистов, выступавших против демонстраций ультраправых. После того, как он врезался в стоявшую за толпой другую автомашину, он дал задний ход и скрылся с места преступления. Вскоре его задержали, позднее ему были предъявлены обвинения в убийстве второй степени. В результате действий молодого человека погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.

В Шарлотсвилле 12 августа произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников, поводом стало решение властей демонтировать памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли. Марш активистов, среди которых были члены расистской организации Ку-клукс-клан и неонацисты, перерос в стычки с их оппонентами. В результате десятки человек пострадали, властям пришлось ввести чрезвычайное положение в городе.