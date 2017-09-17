Эр-Рияд готов стать посредником в отношениях между Багдадом и Эрбилем

КАИР, 17 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия выразила готовность стать посредником в урегулировании спорных вопросов, возникших между официальными властями Ирака и Иракского Курдистана. Об этом, как передал в воскресенье телеканал Sky News Arabia, заявил саудовский государственный министр по делам Персидского залива Тамер ас-Субхан.

Госминистр королевства провел встречу в административном центре Иракского Курдистана Эрбиль с главой этого региона Масудом Барзани. Как указывается в специальном заявлении канцелярии главы Иракского Курдистана, саудовский министр "выразил готовность его страны в посредничестве и подготовке условий для проведения переговоров между Багдадом и Эрбилем для урегулирования возникших между ними проблем". Отмечается, что в ходе встречи ас-Субхан и Барзани указали на "прочность отношений между Иракским Курдистаном и Саудовской Аравией".

В минувшую пятницу парламент Иракского Курдистана одобрил планы проведения плебисцита 25 сентября на своей первой сессии с 2015 года. Багдад выступает против этого, считая решение курдских властей незаконным и противоречащим основному закону Ирака. Центральные власти полагают, что курды и так пользуются определенной политической и экономической независимостью и имеют свои военизированные формирования "пешмерга", которые не выступают под иракским флагом.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.