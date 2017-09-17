Коалиция во главе с США подтвердила информацию о нападении на свою базу на севере Ирака

Космический грузовик Dragon вернулся на Землю с МКСКосмос 17 сентября, 17:41
Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура, Квят сошелСпорт 17 сентября, 17:10
Филатов: выступление российских шахматистов на Кубке мира можно назвать нормальнымСпорт 17 сентября, 17:08
Участники митинга в Омске выступили за закрепление медработников в детсадах за минздравомОбщество 17 сентября, 17:06
Трамп продолжает считать Парижское соглашение по климату "плохой сделкой"Международная панорама 17 сентября, 16:43
Свидлер не смог выйти в полуфинал Кубка мира по шахматамСпорт 17 сентября, 16:43
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участниковОбщество 17 сентября, 16:41
"Кросс нации" в Петербурге: 20 тысяч участников и самая красивая дистанцияСпорт 17 сентября, 16:39
Мацуев: Каррера переживает самый сложный этап карьеры в московском "Спартаке"Спорт 17 сентября, 16:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) напали на базу возглавляемой США международной коалиции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в воскресенье представитель пресс-службы штаба коалиции.
"Мы можем подтвердить информацию о нападении на базу коалиции в Хавидже (провинция Киркук) поздним вечером 16 сентября. Три нападавших со стрелковым оружием и поясами смертников были ликвидированы силами безопасности", - отметил он, добавив, что никто из представителей коалиции не пострадал.
Официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которую осуществляет в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник американских сухопутных войск Райан Диллон, комментируя в своем Twitter эту атаку ИГ, отметил, что один террорист погиб из-за преждевременной детонации пояса со взрывчаткой, двое были ликвидированы.
Failed #ISIS attack on Coalition base near Hawija last night. 1 Premature SVEST detonation +2 shot dead. No friendly casualties #defeatDaesh— OIR Spokesman (@OIRSpox) 17 September 2017