Коалиция во главе с США подтвердила информацию о нападении на свою базу на севере Ирака

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) напали на базу возглавляемой США международной коалиции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в воскресенье представитель пресс-службы штаба коалиции.

"Мы можем подтвердить информацию о нападении на базу коалиции в Хавидже (провинция Киркук) поздним вечером 16 сентября. Три нападавших со стрелковым оружием и поясами смертников были ликвидированы силами безопасности", - отметил он, добавив, что никто из представителей коалиции не пострадал.

Официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которую осуществляет в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник американских сухопутных войск Райан Диллон, комментируя в своем Twitter эту атаку ИГ, отметил, что один террорист погиб из-за преждевременной детонации пояса со взрывчаткой, двое были ликвидированы.

Failed #ISIS attack on Coalition base near Hawija last night. 1 Premature SVEST detonation +2 shot dead. No friendly casualties #defeatDaesh — OIR Spokesman (@OIRSpox) 17 September 2017