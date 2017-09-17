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Коалиция во главе с США подтвердила информацию о нападении на свою базу на севере Ирака

Международная панорама
17 сентября, 16:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Трое нападавших были ликвидированы силами безопасности, добавили в пресс-службе штаба коалиции

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ВАШИНГТОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) напали на базу возглавляемой США международной коалиции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в воскресенье представитель пресс-службы штаба коалиции.

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"Мы можем подтвердить информацию о нападении на базу коалиции в Хавидже (провинция Киркук) поздним вечером 16 сентября. Три нападавших со стрелковым оружием и поясами смертников были ликвидированы силами безопасности", - отметил он, добавив, что никто из представителей коалиции не пострадал.

Официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которую осуществляет в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник американских сухопутных войск Райан Диллон, комментируя в своем Twitter эту атаку ИГ, отметил, что один террорист погиб из-за преждевременной детонации пояса со взрывчаткой, двое были ликвидированы.

 

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