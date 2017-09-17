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СМИ: Моралес рассчитывает, что Путин посетит Боливию в ноябре

Международная панорама
17 сентября, 18:57 UTC+3 ТАСС

В ноябре в стране будет проходить саммит Форума стран - экспортеров газа

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ТАСС, 17 сентября. Президент Боливии Эво Моралес надеется, что его российский коллега Владимир Путин прибудет с визитом в Боливию в ноябре, когда в стране будет проходить саммит Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

"Президент России посетит Боливию, возможно, впервые в истории", - процитировал Моралеса, выступавшего в воскресенье в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра, венесуэльский телеканал Telesur.

"В ноябре этого года мы ответственны за организацию международного мероприятия в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Форума стран - экспортеров газа", - отметил Моралес. По его словам, "в настоящее время гарантируется присутствие президента России".

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Моралес, Эво Путин, Владимир Владимирович
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