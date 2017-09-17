СМИ: Моралес рассчитывает, что Путин посетит Боливию в ноябре

По Газоль заявил, что играть против центрового сборной России Мозгова на ЧЕ было тяжелоСпорт 17 сентября, 19:23
Воронцевич: испанцы заслужили бронзовые медали ЕвробаскетаСпорт 17 сентября, 19:15
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу ЕвробаскетаСпорт 17 сентября, 18:53
Саакашвили пообещал не организовывать новую революцию на УкраинеМеждународная панорама 17 сентября, 18:41
Российский боксер Ковалев подтвердил смену тренераСпорт 17 сентября, 18:31
Гол Бикфалви принес "Уралу" гостевую победу над "Рубином" в матче РФПЛСпорт 17 сентября, 18:28
"Челси" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата АнглииСпорт 17 сентября, 17:59
На индексацию зарплат сотрудников образования в Омской области выделят 200 млн руб.Общество 17 сентября, 17:59
Тиллерсон: военный вариант по КНДР станет единственным при провале дипломатических усилийМеждународная панорама 17 сентября, 17:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 сентября. Президент Боливии Эво Моралес надеется, что его российский коллега Владимир Путин прибудет с визитом в Боливию в ноябре, когда в стране будет проходить саммит Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).
"Президент России посетит Боливию, возможно, впервые в истории", - процитировал Моралеса, выступавшего в воскресенье в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра, венесуэльский телеканал Telesur.
"В ноябре этого года мы ответственны за организацию международного мероприятия в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Форума стран - экспортеров газа", - отметил Моралес. По его словам, "в настоящее время гарантируется присутствие президента России".