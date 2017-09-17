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Тиллерсон рассказал, как Россия и Китай могут оказать давление на КНДР

Международная панорама
17 сентября, 19:02 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, сентября. /ТАСС

Госсекретарь отметил, что "в прошлом, когда дела пошли плохо", Пекин прекращал снабжать Пхеньян энергетическими ресурсами

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ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал в воскресенье Россию и Китай оказать давление на КНДР с целью прекратить ядерную и ракетную программы республики. О том, как Москва и Пекин могут сделать это, шеф американской дипломатии рассказал в эфире телеканала CBS.

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"У Северной Кореи есть два конкретных потока поступления доходов, весьма важных для их способности финансировать свои программы разработки вооружений и поддерживать свою экономическую деятельность в пределах своей собственной страны, - пояснил Тиллерсон. - Первый - конечно же, энергия, ни одна экономика не может функционировать, если она не имеет доступ к источникам энергии. Китай является основным поставщиком нефти в Северную Корею".

Госсекретарь подчеркнул, что "в прошлом, когда дела пошли плохо", Пекин прекращал снабжать Пхеньян ресурсами. "Мы просим Китай использовать эти рычаги, чтобы повлиять на Северную Корею", - указал он, добавив, что КНР сама должна решать, как именно ей использовать эти "рычаги давления". Тиллерсон заметил, что с каждым испытанием ядерная и ракетная программы КНДР "продвигаются вперед, совершенствуются с технической точки зрения, расширяют свои возможности". "У нас не осталось много времени, нам нужна помощь Китая, чтобы посадить их за стол переговоров", - сказал он.

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"В случае с Россией - это иностранная рабочая сила. В России более 30 тыс. иностранных рабочих из Северной Кореи. Их зарплаты отправляются режиму в Северной Корее", - уверен госсекретарь.

КНДР осуществила в пятницу очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских и американских Вооруженных сил, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Согласно выводам Пентагона, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Оно было проведено лишь через четыре дня после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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