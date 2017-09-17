СМИ: ВВС Ирака уничтожили более 300 боевиков ИГ на границе с Сирией

ТАСС, 17 сентября. ВВС Ирака уничтожили более 300 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в результате рейдов на границе с Сирией. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Rudaw.

По его информации, в период с 11 по 16 сентября правительственная авиация поразила и полностью уничтожила 42 цели ИГ. В результате ликвидировано 306 экстремистов, в том числе главари группировки, десятки террористов ранены. Рейды проводились в районе подконтрольных радикалам населенных пунктов Акашат, Эль-Каим и Ана на приграничной с Сирией территории в западной провинции Анбар.

Кроме того, как сообщил телеканал со ссылкой на иракскую разведку, шесть ударов правительственные истребители нанесли по районам дислокации ИГ на территории Сирии.

16 сентября ВС Ирака объявило о полном освобождении района Акашат в 20 км от сирийской границы от боевиков. Сейчас совместные силы шиитского и суннитского ополчений, а также армия и тактические группы полиции зачищают местность от террористов. В их задачу входит возвращение контроля над пограничной зоной в провинции Анбар.