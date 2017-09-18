WP: в Белом доме растет беспокойство из-за кризиса вокруг Катара

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Беспокойство по поводу кризиса вокруг Катара продолжает расти в Белом доме спустя более трех месяцев после начала конфликта в Персидском заливе. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

"Мы вложили туда очень много инвестиций, - цитирует издание представителя Белого дома. - Допустимо ли, что американский бизнес начинает говорить нам об аннулировании их контрактов из-за ситуации в [Персидском] заливе?"

Он также указал на потенциальную угрозу для американской авиабазы, с которой вылетают самолеты на антитеррористические операции. "Мы все начинаем чувствовать <...>, как кризис [вокруг] Катара препятствует тому, что мы хотим сделать", - сказал источник издания.

Он отметил, что Белый дом пытается призвать стороны прекратить конфликт, "прежде чем [ситуация] начнет влиять на военные операции" против экстремистов. Газета подчеркивает, что администрация США отмечает прогресс Дохи в деле борьбы с терроризмом.

В начале лета Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика, Республика Маврикий, Мавритания и Коморские Острова объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они объяснили это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.