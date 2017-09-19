CNN: сын президента США хочет избавиться от круглосуточной охраны Секретной службы

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Сын президента США Дональд Трамп - младший просит Секретную службу избавить его от круглосуточной охраны. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на четыре источника, знакомые с ситуацией.

Согласно их информации, старший сын главы государства попросил полностью снять охрану его и членов его семьи во время отдыха на Багамских островах в июне. Секретная служба была против, однако Трамп - младший настоял на своем. Таким образом сын президента с семьей на яхте в течение нескольких дней были предоставлены сами себе.

Теперь Трамп - младший просит агентов опекать его не 24 часа в сутки. Телекомпания не обладает сведениями о том, было ли это пожелание удовлетворено. По законам страны, сын главы государства в качестве близкого родственника вправе получить такую защиту, но не обязан прибегать к ней. Источник телекомпании назвал запрос Трампа - младшего "глупым и рискованным".

Секретная служба не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. "Мы не подтверждаем, кто именно пользуется нашей защитой, во имя обеспечения безопасности самих лиц, находящихся под нашей охраной, и членов их семей", - заявили CNN в Секретной службе.

В конце августа в интервью газете USA Today новый директор Секретной службы Рэндольф Аллес сообщил, что годовой зарплатный фонд его подчиненных истощился. Зарплаты и выплаты за сверхурочную работу для более чем 1 тыс. агентов превысили сумму, которая изначально была рассчитана на целый год. Причина таких трат заключается в том, что Секретной службе теперь приходится охранять 42 человека, из них 18 - члены семьи Трампа.

При прежнем президенте Бараке Обаме под охраной был 31 человек. Сложность заключается также в том, что Трамп регулярно проводит выходные за пределами Вашингтона в своих элитных гольф-клубах во Флориде, Нью-Джерси и Вирджинии. Взрослые дети Трампа - Дональд - младший и Эрик регулярно совершают деловые поездки по стране и за рубежом.