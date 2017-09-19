Общие прения 72-й сессии Генассамблеи ООН. День первый. Видеотрансляция

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В Нью-Йорке начинается общеполитическая дискуссия (общие прения) 72-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. В прениях принимают участие представители всех 193 членов Организации Объединенных Наций.

Дискуссии продлятся пять дней. В первый, 19 сентября, в штаб-квартире ООН выступают, в частности, президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Мишел Темер, а также лидеры Армении, Афганистана, Египта, Израиля, Литвы, Польши, Турции, Узбекистана, Франции, ЮАР и Катара.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступит на ГА ООН 21 сентября.

Секретариат ООН рекомендует выступающим соблюдать временной регламент - 15 минут.