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Общие прения 72-й сессии Генассамблеи ООН. День первый. Видеотрансляция

Международная панорама
19 сентября, 16:05 UTC+3

Со своей первой речью на ГА выступит президент США Дональд Трамп

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Материал из 1 страницы

Ruptly

В Нью-Йорке начинается общеполитическая дискуссия (общие прения) 72-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. В прениях принимают участие представители всех 193 членов Организации Объединенных Наций.

Дискуссии продлятся пять дней. В первый, 19 сентября, в штаб-квартире ООН выступают, в частности, президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Мишел Темер, а также лидеры Армении, Афганистана, Египта, Израиля, Литвы, Польши, Турции, Узбекистана, Франции, ЮАР и Катара. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступит на ГА ООН 21 сентября.

Секретариат ООН рекомендует выступающим соблюдать временной регламент - 15 минут.

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Темы
Генассамблея ООН - 2017
Персоны
Темер, Мишел Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович
Страны
США ЮАР Катар Литва Турция Россия Египет Польша Армения Франция Израиль Бразилия Узбекистан Афганистан
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