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СМИ: пострадавшие от урагана "Ирма" в США подали страховые иски на сумму $2 млрд

Международная панорама
19 сентября, 11:09 UTC+3 ТАСС

По данным Fox News, большего всего обращений поступило на юге штата Флорида

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ТАСС, 19 сентября. Жители американских штатов, пострадавших от урагана "Ирма", подали уже более 300 тыс. исков на общую сумму почти $2 млрд для возмещения нанесенного стихией ущерба. Об этом в понедельник сообщил телеканал Fox News со ссылкой на Службу страхового надзора штата Флорида.

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По его данным, больше всего обращений в страховые компании поступило на юге штата - в округах Монро, Майами-Дейд, Палм-Бич, Броуард, Ли и Коллиер. Эти районы больше всего пострадали от урагана.

Количество обращений за компенсацией ущерба, нанесенного стихией, уже превысило прошлогодние показатели, когда в США подсчитывали убытки от урагана "Мэттью". Тогда было подано 119 тыс. исков на сумму $1,2 млрд.

Телеканал отмечает, что эти цифры являются промежуточными и количество поданных исков будет расти. Международное рейтинговое агентство Fitch полагает, что общие потери составят от $25 до $50 млрд, и это станет "испытанием для рынка страхования". "Страховые компании возьмут на себя большую долю потерь от "Ирмы". Однако рынок страхования сейчас находится в хорошей форме, чтобы справиться с этим, отчасти благодаря отсутствию столь мощных ураганов за последние 11 лет", - заявил директор Fitch Крис Граймс.

Ураган пятой категории "Ирма" 6 сентября обрушился на регион Карибского бассейна, а 10 сентября - на территорию Флориды, принеся мощные ветра и проливные дожди. Не менее 17 человек стали жертвами стихийного бедствия во Флориде, шесть - в штатах Южная Каролина и Джорджия.

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