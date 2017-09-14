Более 3,7 млн домов и предприятий Флориды обесточены после урагана "Ирма"

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Более 3,7 млн домов и предприятий все еще остаются без электроэнергии в штате Флорида через три дня после обрушившегося урагана "Ирма". С понедельника была восстановлена подача электроэнергии трем миллионам потребителей. Об этом сообщил в среду губернатор Флориды Рик Скотт.

"По состоянию дел на полдень среды обесточено более 3,7 млн потребителей. С вечера понедельника восстановлено электроснабжение трех миллионов домов и предприятий", - подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте губернатора.

Скотт распорядился возобновить работу закрытых из-за "Ирмы" портов Эверглейдс, Тампа и Канаверал для возобновления приема танкеров с нефтью и продуктами ее переработки. Патрульно-постовая служба Флориды выделила 20 сотрудников для конвоирования бензовозов к автозаправочным станциям.

Как сообщала Ассоциация круглосуточно работающих магазинов при АЗС (на ее предприятия приходится 98% продаж бензина и дизельного топлива в этом штате), бензовозам непосредственно перед ураганом требовалось больше обычного - до трех часов - на доставку топлива из порта Эверглейдс. Он является единственным источником нефти и продуктов ее переработки для южной части штата. Главная причина перебоев заключалась в нагрузке на автодороги, которая существенно возросла из-за массовой эвакуации населения подальше от береговой линии.

Во Флориде нет нефтеперерабатывающих заводов, поэтому население штата, превышающее 20 млн человек, полностью зависит от поставок автотоплива танкерами и баржами. Береговая охрана ограничила судоходство в портах на побережье штата. Скотт отменил плату за проезд по всем автодорогам Флориды в целях облегчения эвакуации и оказания помощи населению.