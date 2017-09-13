МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия предложила США, Кубе и Франции помощь в ликвидации последствий урагана "Ирма", ответа пока не было.

Об этом сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

"Мы в установленном порядке предложили в соответствии с двусторонними межправительственными соглашениями практическую помощь. Пока коллеги наши отрабатывают все вопросы, осуществляется оценка ущерба, и готовятся заявки. Мы предложили помощь в общем пакете - США, Франции и Кубе", - сказал журналистам Пучков.

По его словам, пока ответа на предложение еще не было. "Пока осуществляется с их стороны комплексная оценка последствий удара "Ирмы". И как только они оценят, придет заявка, и мы будем реагировать", - добавил глава МЧС.

Ранее сообщалось, что глава МЧС России направил телеграммы с предложением помощи заместителю председателя Совета министров Кубы и министру внутренних дел Франции.