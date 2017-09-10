МЧС России предложило помощь Кубе и Франции в ликвидации последствий урагана "Ирма"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков предложил помощь пострадавшей от урагана "Ирма" Кубе и Франции, островам которой в Карибском бассейне был нанесен наибольший ущерб от удара стихии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, министр направил телеграммы с предложением помощи заместителю председателя Совета министров Кубы и министру внутренних дел Франции.

"Я хотел бы заверить, что чрезвычайная служба России готова предоставить любую необходимую помощь и поддержку в случае соответствующего обращения в правительство РФ", - говорится в телеграмме главы МЧС России.

Ураган "Ирма" с середины недели бушует в регионе Карибского бассейна и затронул Пуэрто-Рико и Кубу, а также острова, находящиеся во владении Великобритании, Нидерландов и Франции. В результате прохождения урагана уже погибли не менее 22 человек.