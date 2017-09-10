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На Гаити тысячи человек не могут вернуться в свои дома из-за наводнений, вызванных "Ирмой"

Происшествия
10 сентября, 0:59 UTC+3 ТАСС

По последним данным, в результате прохождения урагана на Гаити пропал без вести один человек, еще два получили ранения

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ТАСС, 10 сентября. Около 10 тыс. жителей Гаити не могут вернуться в свои дома из-за наводнений, вызванных прохождением урагана "Ирма". Об этом сообщило в субботу агентство EFE.

По его данным, на улицах многих населенных пунктов на севере страны по-прежнему стоит вода и люди вынуждены оставаться в оборудованных властями специальных убежищах.

"Ирма" пронеслась недалеко от северного побережья острова Гаити, который делят Гаити и Доминиканская Республика, в четверг. "Мы пока не можем подсчитать сумму нанесенного ураганом ущерба. Однако уже сейчас ясно, что были разрушены многие строения, серьезно пострадал урожай", - приводит агентство слова главы сил гражданской обороны Гаити Джерри Чэндлера.

По последним данным, в результате прохождения "Ирмы" на Гаити пропал без вести один человек, еще два получили ранения. В Доминиканской Республике ураган привел к затоплению некоторых районов и оставил многих жителей без электроэнергии. Однако человеческих жертв там удалось избежать. Сообщается, что курорты страны не пострадали и уже функционируют в обычном режиме.

Власти Гаити заявили, что держат ситуацию под контролем. Вместе с тем, как отмечает EFE, существует вероятность возникновения в стране новой вспышки холеры. С 2010 года это заболевание унесло жизни почти 10 тыс. жителей страны.

Гаити, население которого составляет около 10,6 млн человек, является беднейшим государством Западного полушария. В 2010 году в стране произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни более 220 тыс. человек. В том же году на Гаити обрушилась эпидемия холеры. В октябре прошлого года около тысячи гаитян погибли в результате пронесшегося над страной урагана "Мэтью".

Курс на Флориду

В настоящее время ураган ослаб до третьей категории опасности по пятибалльной шкале Саффира - Симпсона и продолжает двигаться по северному побережью Кубы.

Власти ряда восточных и центральных провинций, в том числе Камагуэя и Сьего-де-Авилы, сообщили о серьезных разрушениях после прохождения "Ирмы": ураган вырывал с корнем деревья, валил опоры линий электропередачи, срывал крыши с домов. Высота волн в некоторых районах составляла около 7 м. Пока ни об одном пострадавшем не сообщается. Из-за приближения "Ирмы" на Кубе были эвакуированы в общей сложности более 1 млн человек.

"Ирма" еще несколько часов продолжит двигаться по территории Кубы, а затем повернет на северо-запад и в воскресенье утром достигнет южного побережья американского штата Флорида.

"Ирма" обрушилась на регион Карибского бассейна в среду, сильно затронув Пуэрто-Рико, а также острова, находящиеся во владении Великобритании, Нидерландов и Франции. По последним данным, на Карибах в результате прохождения урагана погибли не менее 22 человек.

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Темы
Ураган "Ирма" Тайфуны и ураганы
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