Трамп: народ Венесуэлы голодает, а страна разрушается

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Народ Венесуэлы голодает, а сама страна разрушается, в ней необходимо восстановить демократию. С таким заявлением выступил во вторник с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп.

"Венесуэльский народ голодает, а страна разрушается, - отметил он. - Мы призываем к полному восстановлению демократии в Венесуэле".