Глава МИД Венесуэлы заявил, что его страна готова к ответу на возможную агрессию США

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Венесуэла не исключает любых действий со стороны США и готова к защите своего суверенитета. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса по итогам выступления президента США Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН.
"Мы не исключаем любых действий со стороны США, так как они сами их не исключают, - сказал он. - Это было бы варварством, но мы готовы отвечать на силу".
"Мы продолжим борьбу за наш суверенитет, нашу демократию, нашу независимость", - заверил Арреаса.
Выступая в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН Трамп заявил, что ситуация в Венесуэле неприемлема, и назвал в качестве причин ухудшения положения в стране неработающую социалистическую систему. Он также призвал "восстановить демократию" в южноамериканской республике.
В августе Трамп заявил, что не исключает вероятность военного решения венесуэльской проблемы "в случае необходимости".
Хорхе Арреаса также заявил, что его удивили слова президента США Дональда Трампа о войне в ходе его выступления на Генассамблее ООН. "Мы удивлены словами президента США", - сказал он.
"В штаб-квартире мира и международного закона вместо того, чтобы призывать к миру, он говорил о противоположных вещах, - указал Арреаса. - Он пришел сюда впервые и говорил о войне, о разрушении стран, блокадах против стран".
"Это возвращение к холодной войне", - считает венесуэльский министр.
Выступая в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН Трамп заявил, что ситуация в Венесуэле неприемлема, и назвал в качестве причин ухудшения положения в стране неработающую социалистическую систему. Он также призвал "восстановить демократию" в южноамериканской республике.