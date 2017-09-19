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Глава МИД Венесуэлы заявил, что его страна готова к ответу на возможную агрессию США

Международная панорама
19 сентября, 21:01 UTC+3 ООН 19, сентября. /ТАСС

Хорхе Арреаса также заявил, что его удивили слова президента США Дональда Трампа о войне в ходе его выступления на Генассамблее ООН

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Венесуэла не исключает любых действий со стороны США и готова к защите своего суверенитета. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса по итогам выступления президента США Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН.

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"Мы не исключаем любых действий со стороны США, так как они сами их не исключают, - сказал он. - Это было бы варварством, но мы готовы отвечать на силу".

"Мы продолжим борьбу за наш суверенитет, нашу демократию, нашу независимость", - заверил Арреаса.

Выступая в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН Трамп заявил, что ситуация в Венесуэле неприемлема, и назвал в качестве причин ухудшения положения в стране неработающую социалистическую систему. Он также призвал "восстановить демократию" в южноамериканской республике.

В августе Трамп заявил, что не исключает вероятность военного решения венесуэльской проблемы "в случае необходимости".

Хорхе Арреаса также заявил, что его удивили слова президента США Дональда Трампа о войне в ходе его выступления на Генассамблее ООН. "Мы удивлены словами президента США", - сказал он.

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"В штаб-квартире мира и международного закона вместо того, чтобы призывать к миру, он говорил о противоположных вещах, - указал Арреаса. - Он пришел сюда впервые и говорил о войне, о разрушении стран, блокадах против стран".

"Это возвращение к холодной войне", - считает венесуэльский министр.

Выступая в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН Трамп заявил, что ситуация в Венесуэле неприемлема, и назвал в качестве причин ухудшения положения в стране неработающую социалистическую систему. Он также призвал "восстановить демократию" в южноамериканской республике.

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Темы
Генассамблея ООН - 2017 Политический кризис в Венесуэле
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Трамп, Дональд
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